Bıçaklanan lise öğrencisi: Bunu yapanlar okul arkadaşlarım!

Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki Yağız Ü. ağır yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor; olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

