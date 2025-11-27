27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bıçaklanan lise öğrencisi: Bunu yapanlar okul arkadaşlarım!
Bıçaklanan lise öğrencisi: Bunu yapanlar okul arkadaşlarım!

Bıçaklanan lise öğrencisi: Bunu yapanlar okul arkadaşlarım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 10:22
Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki Yağız Ü. ağır yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor; olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bıçaklanan lise öğrencisi: Bunu yapanlar okul arkadaşlarım!
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Beni bıçaklayanlar okul arkadaşlarım!
"Beni bıçaklayanlar okul arkadaşlarım!"
Tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi
Tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi
Hafif ticari araç alev alev yandı
Hafif ticari araç alev alev yandı
Yapay zeka psikolog olarak kullanılmaya başlandı
Yapay zeka psikolog olarak kullanılmaya başlandı
3 kişilik ailenin gizemli ölümü!
3 kişilik ailenin gizemli ölümü!
447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Eskişehir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu
Eskişehir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu
Ankara’da sabah trafiği
Ankara'da sabah trafiği
TDK 2025’in kelimesini seçiyor! Yılın kelimesi için TDK öneri ekranı açıldı
TDK 2025’in kelimesini seçiyor! Yılın kelimesi için TDK öneri ekranı açıldı
Eşini ve kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Eşini ve kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı
Alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster