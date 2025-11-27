27 Kasım 2025, Perşembe
Bıçaklanan lise öğrencisi: Bunu yapanlar okul arkadaşlarım!
Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki Yağız Ü. ağır yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor; olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.