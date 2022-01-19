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Beyoğlu’nda otel odasında kabusu yaşadı! Davet ettiği kişi 5 yerinden bıçakladı: O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 19.01.2022 11:35
İstanbul Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir şahıs, dışarıda tanıştığı adamı otel odasında misafir etti. Yabancı uyruklu adamı misafir ettiği şahıs, aralarında çıkan kavga sebebiyle 5 yerinden bıçakladı. Telaşla odadan kaçan adam kayarak merdivenlerden düşerken, saldırgan da emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mohammad Ali Tajbakhsh akşam sularında Cem A. adlı kişi ve arkadaşıyla tanışarak arkadaş oldu.

İYİLİK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLACAKTI

Dışarıda bir müddet vakit geçirmelerinin akabinde Cem A., Tajbakhsh'a kalacak yeri olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve arkadaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı.

5 KERE BIÇAKLADI

Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh'yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı. Olayın ardından Cem A.'nın arkadaşı hızla odadan çıkarken, adam ise bağırarak can havliyle kendini dışarıya attı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri araya girerek tarafları ayırmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

MERDİVENLERDEN KAYARAK DÜŞTÜ

Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cem A.'nın arkadaşı olaydan hemen sonra koşarak kaçıyor. Bıçaklanan adam can havliyle dışarıya çıkıyor. Otel görevlileri ise adamına yanına gelerek tarafları ayırmaya çalışıyor. Yaşanan arbede esnasında yaralanan adam merdivenlerden kayarak düşüyor. Ardından da taraflar ve otel görevlileri aşağıya iniyor. Saldırgan şahıs ise koşarak kaçıyor.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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