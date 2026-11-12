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Beyoğlu'nda inşaat sırasında toprak kayması! Bina sakinleri deprem sandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda inşaat sırasında toprak kayması! Bina sakinleri deprem sandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaat çalışması sırasında meydana gelen kısmi toprak kayması, bitişikteki binada paniğe neden oldu. Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta yaşanan olayda, binadan gelen sesler üzerine vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi. İSKİ ekipleri suyu keserek önlem alırken, binanın alt kısmındaki boşluk iş makinesiyle toprak doldurularak kapatıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

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