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A Haber CHP kulislerinin nabzını tuttu! CHP'li kaynak: Özgür Özel gitti baba figürü geldi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Haber CHP kulislerinin nabzını tuttu! CHP'li kaynak: Özgür Özel gitti baba figürü geldi

Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde sular durulmuyor. Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adaylığı yüksek sesle konuşulurken, seçime kadar biri olağan biri olağanüstü olmak üzere iki ayrı kurultayın toplanabileceği gündeme geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın CHP kulislerinden edindiği sıcak bilgilere göre; parti yönetiminde tansiyonu yükselten "hançer" polemiği ve Kılıçdaroğlu ekibinin yeni yol haritasına dair çok çarpıcı değerlendirmeler ortaya çıktı.

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