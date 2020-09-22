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Beyoğlu'nda feci kaza! Tramvayla otomobil çarpıştı

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Giriş: 22.09.2020 10:50
Güncelleme:22.09.2020 10:53
Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Olay, Beyoğlu Karaköy tramvay durağın meydana geldi. İddialara göre, Kabataş'tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapıları açılmadı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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