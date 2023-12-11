Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada yangın!

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşte olayın detayları..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN