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Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 19:45
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşte olayın detayları..
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Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada yangın!
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın!
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