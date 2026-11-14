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ABD'de havacılık krizinde perde aralandı: 4 bin 700 uçuş iptal edildi, 55 yıllık sistem gündemde
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ABD'de havacılık krizinde perde aralandı: 4 bin 700 uçuş iptal edildi, 55 yıllık sistem gündemde

ABD genelinde güvenlik gerekçesiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı ancak havalimanlarında kriz sona ermedi. 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, CBS'in gündeme taşıdığı iletişim ağı iddiası ve Trump'ın 55 yıllık teknoloji açıklaması dikkat çekti. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'deki krizin son durumunu ve soruşturmadaki gelişmeleri aktardı.

Şehade İbrahim
Editör
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