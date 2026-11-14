Fon Koordinasyon Kurulu'ndan açıklama: 444 bin yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı

Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında onuncu toplantısını yaptı. Toplantının ardından, tasfiye sürecindeki mağduriyetlerin giderilmesine yönelik net bir mesaj verildi. Yapılan açıklamada, ara ödemelerin en fazla sayıda yatırımcıya ulaşacak şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Sürecin, ilgili kurumların tam koordinasyonuyla önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceği duyuruldu.