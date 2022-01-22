Beylikdüzü’nde kapısı açık otomobilden düşen öfkeli sürücü ölümden döndü

Beylikdüzü’nde, tartıştığı minibüs şoförüne öfkelenen sürücü, kapısı açık halde hızla sürdüğü otomobiliyle park halindeki başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan otomobilden düşen sürücü, karşıdan gelen panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bir minibüs şoförü ile tartıştı. Öfkelenen sürücü, kapısı açık halde otomobilini hızla sürdü. Sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan otomobilden düşen sürücü, karşı yönden gelen ve sürücüsünün bir anda frene basarak, durdurduğu panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Zarar gören park halindeki otomobilin sahipleri ile tutanak tutan öfkeli sürücü, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.