11 Ocak 2024, Perşembe
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Beylikdüzü’nde 4 dakika içinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını çaldılar
Olay gece saat 04.00 sıralarında Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre maskeli 4 hırsız kepengi ve camları kırarak iş yerine girdi. Hırsızlar 4 dakika içerisinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurdu. Ardından dışarı çıkan hırsızlar geldikleri araçlara binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce kepengi daha sonra camı kırarak içeri girdikleri görüldü. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan şüphelilerin tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaştığı da kaydedildi.