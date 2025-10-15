Beta bakterisine dikkat: İyileşmek 2-3 hafta sürüyor! Geçmeyen öksürük uyarısı

Hastanelerin acil servislerinde son dönemde büyük yoğunluk yaşanıyor. Beta bakterisi çok yaygın ve çok hızlı bulaşıyor. Vaka artışlarının temel nedeni yakın temas ve kalabalıklar elbette. Uzmanlar ısrarla uyarıyor ve bakın ne diyorlar?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN