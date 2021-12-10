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Beşiktaş saldırısının 5. yılı | Şehit evlatlarının acısı hiç dinmedi

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 16:31
10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş stadı yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu. Hain saldırıda şehadet şerbetini içenlerden biri de Samsunlu polis memuru Mustafa Öztürk'tü. A Haber ekibi şehidin baba evine misafir oldu...
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