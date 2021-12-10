Beşiktaş saldırısının 5. yılı | Şehit evlatlarının acısı hiç dinmedi

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş stadı yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu. Hain saldırıda şehadet şerbetini içenlerden biri de Samsunlu polis memuru Mustafa Öztürk'tü. A Haber ekibi şehidin baba evine misafir oldu...

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