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Beşiktaş Ortaköy'de ana isale hattı patladı! Trafik durdu

DHA
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Giriş: 31.01.2024 08:39
Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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Ana isale hattı patladı
Ana isale hattı patladı
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