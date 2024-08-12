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Besici Boğa saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasında

Besici Boğa saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasında

ahaber.com.tr
AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 22:21
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir besici, çiftliğindeki boğanın saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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