28 Haziran 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı
ABD Sahil Güvenliği Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan Titan isimli denizaltının parçaları geçtiğimiz günlerde bulunduğunu açıklamıştı. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, enkazın denizaltına ait olduğu, aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yetkililer, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını ifade etmişti. Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı.