ABD Sahil Güvenliği Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan Titan isimli denizaltının parçaları geçtiğimiz günlerde bulunduğunu açıklamıştı. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, enkazın denizaltına ait olduğu, aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yetkililer, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını ifade etmişti. Beş kişiye mezar olan Titan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı.