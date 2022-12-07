Berdan Mardini taytıyla futbol oynadı! Paylaşımına 'Real Mardini' notunu düştü

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini son zamanlarda gerek paylaşımlarıyla gerek tarzıyla gerekse açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mehmet Ali Ebril'e TikTok üzerinden para gönderen kitleye 'Millet salaksa ünlüler ne yapsın' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berdan Mardini bu defa taytıyla futbol oynadı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşırken 'Real Mardini' notunu düştü.

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