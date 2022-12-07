07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Berdan Mardini taytıyla futbol oynadı! Paylaşımına 'Real Mardini' notunu düştü

Berdan Mardini taytıyla futbol oynadı! Paylaşımına 'Real Mardini' notunu düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 18:12
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini son zamanlarda gerek paylaşımlarıyla gerek tarzıyla gerekse açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mehmet Ali Ebril'e TikTok üzerinden para gönderen kitleye 'Millet salaksa ünlüler ne yapsın' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berdan Mardini bu defa taytıyla futbol oynadı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşırken 'Real Mardini' notunu düştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakın bu defa taytıyla ne yaptı?
Bakın bu defa taytıyla ne yaptı?
6 milyar fidan toprakla buluştu!
6 milyar fidan toprakla buluştu!
Aldığı hibeyle cam ve seramik atölyesi kurdu
Aldığı hibeyle cam ve seramik atölyesi kurdu
5 polisi yaralayan zanlı öldürüldü
5 polisi yaralayan zanlı öldürüldü
Kuafördekiler neye uğradığını şaşırdı
Kuafördekiler neye uğradığını şaşırdı
Genç gezginin sıra dışı hikayesi
Genç gezginin sıra dışı hikayesi
İYİ Parti binasında yumruklar konuştu
İYİ Parti binasında yumruklar konuştu
Bursa’daki helikopter kazasında yürek yakan olay!
Bursa'daki helikopter kazasında yürek yakan olay!
Van’da mevsimin ilk karı düştü!
Van'da mevsimin ilk karı düştü!
Engelli çocukla dalga geçip, babasını öldürdü
Engelli çocukla dalga geçip, babasını öldürdü
Yorgun mermi hayattan kopardı
Yorgun mermi hayattan kopardı
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
Daha Fazla Video Göster