Berber ve kuaförlerin izin günleri belli oldu! Ankara ve İstanbul'daki berberler...

Ticaret Bakanlığı, talep ve öneriler kapsamında; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi. Ankara ve İstanbul'daki berberler artık pazar günleri çalışmayacak.

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