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Videolar Yaşam Videoları Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! 'Uyuşturucu sattı' iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! 'Uyuşturucu sattı' iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

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Giriş: 17.10.2023 09:40
Sosyal meyda Fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dayak yedi. 'Benekli Ayhan' lakabıyla tanınan Koç, çektiği videolarla kısa sürede gündeme gelmiş ve sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Benekli Ayhan Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.
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