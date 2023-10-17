Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! 'Uyuşturucu sattı' iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Sosyal meyda Fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dayak yedi. 'Benekli Ayhan' lakabıyla tanınan Koç, çektiği videolarla kısa sürede gündeme gelmiş ve sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Benekli Ayhan Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.