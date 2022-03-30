Belediyelere sokak köpeği uyarısı! TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç: İşinizi yapın yoksa…

Başıboş sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike olmaya devam ediyor. Saldırı ve maalesef ölüm haberleri birbiri ardına geliyor. Peki başıboş köpeklerle ilgili hangi önlemler alınacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Barınak yapılmasını yerel yönetimlere görev olarak verdik." ifadelerini kullandı ve "1.200 belediyeden 50'si bile yapamadı" dedi. Kılıç, belediyeleri uyararak "İşinizi yapın, yoksa görevi ihmal suçundan yargılanırsınız" şeklinde konuştu.

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