ÖZEL DOSYA | Ordunun gür sesi: Bando Astsubaylar

Ankara'daki Millî Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, 1831 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri için askeri müzisyenler yetiştiriyor. Resmî törenlerde görev alan bando personelinin yetiştiği okul, köklü geçmişi ve eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan ile Kameraman Barış Yar, Millî Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun kapılarını aralayarak eğitim sürecini, öğrencilerin çalışmalarını ve okulun öne çıkan yönlerini ekranlara taşıdı.