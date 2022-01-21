22 Ocak 2022, Cumartesi
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Belediye otobüsünde zamanla yarış!
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Hastaneye geldiği saniyelerde kalbi duran vatandaş doktorların çabasıyla hayata geri döndürüldü. Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği mücadele nedeniyle otobüs şoförünü tebrik etti.