09 Haziran 2024, Pazar
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Beklenmedik şeyler ülkesi "Sri Lanka"! Sömürge tarihinin armağanı "Seylan çayı"
Dünya, Sri Lanka'daki terör saldırısıyla sarsıldı. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bu saldırılar akıllara "ülkedeki dini çatışmaların fitili yeniden mi ateşlenmek isteniyor?" sorusunu getirdi. Oysa ki çok değil daha birkaç ay öncesinde dış haberler editörümüz Gülçin Kazan Sri Lanka'ya gitmiş ve ülkedeki huzur ortamını yerinde görüntülemişti. Şimdi ekranlarınıza o belgeseli getiriyoruz. İşte o görüntüler…