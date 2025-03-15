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Beklenen kavuşma gerçekleşti! Yaren leylek geldi

Beklenen kavuşma gerçekleşti! Yaren leylek geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 10:40
İlkbaharın habercisi leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı. Gözler elbette Bursa'nın Karacabey ilçesindeki balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri filmlere konu olan Yaren leylekteydi. Yaren leylek geldi. Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart'ta yuvasına gelen ve her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesindeki fotoğraf ve görüntüleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması endişelendirmişti.
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Beklenen kavuşma gerçekleşti! Yaren leylek geldi
Beklenen kavuşma! Yaren leylek geldi
Beklenen kavuşma! Yaren leylek geldi
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