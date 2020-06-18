Bekçilere polis akademisinde eğitim! A Haber'e özel görüntüler |Video

Çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte, suç oranları azalmıştı. Gece kartalları diye anılan bekçiler, polis akademisinde eğitime girdi. 28 bin 265 çarşı ve mahalle bekçisi aldıkları "geliştirme eğitimleriyle" daha güçlü olacak. Peki gece kartalları hangi eğitimleri alıyorlar? Yanıtı Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal A Haber'de...

Kelepçe takma, silah kullanma, kapan atma ve birçok başlık...

Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimleri sadece göreve başlamadan önce değil, görev yaptıkları sürede de devam ediyor.

Bekçiler "durdurma - kimlik sorma, silah kullanma, suça el koyma, kelepçe takma" gibi fiziki eğitimlerin yanı sıra teorik olarak "insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim" gibi konularda da eğitimlere tabii tutuluyorlar.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sokaklara indiği günden beri, şahsa ve mala karşı işlenen suç oranlarında ciddi düşüş olduğunu ifade eden Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, bekçilerin en üst seviye silah eğitimi aldıklarını söyledi.

Koronaviürs salgını süresince de polisler birlikte çarşı ve mahalle bekçileri de büyük sorumluluk üstlendiği ifade eden İnal, bekçilerimizin vatandaşlar iç içe olduğunu ver yardımlarına koştuklarının altını çizdi.