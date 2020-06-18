18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bekçilere polis akademisinde eğitim! A Haber'e özel görüntüler |Video

Bekçilere polis akademisinde eğitim! A Haber'e özel görüntüler |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 21:29
Güncelleme:18.06.2020 21:33
Çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte, suç oranları azalmıştı. Gece kartalları diye anılan bekçiler, polis akademisinde eğitime girdi. 28 bin 265 çarşı ve mahalle bekçisi aldıkları "geliştirme eğitimleriyle" daha güçlü olacak. Peki gece kartalları hangi eğitimleri alıyorlar? Yanıtı Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal A Haber'de...

Kelepçe takma, silah kullanma, kapan atma ve birçok başlık...

Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimleri sadece göreve başlamadan önce değil, görev yaptıkları sürede de devam ediyor.

Bekçiler "durdurma - kimlik sorma, silah kullanma, suça el koyma, kelepçe takma" gibi fiziki eğitimlerin yanı sıra teorik olarak "insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim" gibi konularda da eğitimlere tabii tutuluyorlar.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sokaklara indiği günden beri, şahsa ve mala karşı işlenen suç oranlarında ciddi düşüş olduğunu ifade eden Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, bekçilerin en üst seviye silah eğitimi aldıklarını söyledi.

Koronaviürs salgını süresince de polisler birlikte çarşı ve mahalle bekçileri de büyük sorumluluk üstlendiği ifade eden İnal, bekçilerimizin vatandaşlar iç içe olduğunu ver yardımlarına koştuklarının altını çizdi.

Uzman isim canlı yayınında uyardı: Tablo her an kötüleşebilir
Uzman isim canlı yayınında uyardı: Tablo her an kötüleşebilir
Bekçilere polis akademisinde eğitim!
Bekçilere polis akademisinde eğitim!
İstanbul bir şehir hastanesine daha kavuşuyor
İstanbul bir şehir hastanesine daha kavuşuyor
Tekirdağ'da yağan dolu etkili oldu
Tekirdağ'da yağan dolu etkili oldu
Sahte zeytinyağı en kolay nasıl anlaşılır?
Sahte zeytinyağı en kolay nasıl anlaşılır?
Ölümden dönen kadın o anları anlattı
Ölümden dönen kadın o anları anlattı
Yaşlı kadını kurtaran esnaf o anları A Haber'e anlattı
Yaşlı kadını kurtaran esnaf o anları A Haber'e anlattı
7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?
Otogarı sel bastı! Esnaf İBB yönetimine isyan etti
Otogarı sel bastı! Esnaf İBB yönetimine isyan etti
Sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi
Sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi
“Yok artık” dedirten olay! Güle güle ceza yedi
“Yok artık” dedirten olay! Güle güle ceza yedi
Daha Fazla Video Göster