Bebek’te faciadan dönülen anlar kamerada...Servis minibüsü doğalgaz kutusuna çarptı, yaya son anda kurtuldu

Bebek’te freni boşalması sonucu kontrolden çıkan servis minibüsü, doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yolda yürüyen bir vatandaş saniyelerle ezilmekten kurtuldu. Kutudan sızan doğalgaz nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşadı.

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Olay, saat 12.15 sıralarında Beşiktaş Bebek Küçük Bebek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde Rıza Topaloğlu'nun idaresindeki 34 DBS 298 plakalı servis minibüsünün freni iddiaya göre boşaldı. Bir anda hızlanarak kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bir otomobil seyrettikten kısa bir süre sonra bir vatandaş, aşağıya doğru yürüyor. Vatandaştan saniyeler sonra ise minibüs duvara ve doğalgaz borusuna çarparak durabiliyor. İrkilen vatandaş ise sürücünün yanına gidiyor, sürücü ise araçtan iniyor.