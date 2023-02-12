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Bebeklere kalkan olan hemşireler A Haber’e konuştu: Sadece onları korumayı düşündük

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 10:52
"Asrın Felaketi" olarak tanımlanan ve 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6'lık depremlerin güvenlik kameralarına yansıyan çarpıcı ve yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son görüntünün adreslerinden biri de Gaziantep... İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde görevli hemşireler bebeklere kalkan oldu. O hemşireler A Haber’e konuştu ve sadece bebekleri korumak istediklerini söylediler.
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O hemşireler A Haber’e konuştu
O hemşireler A Haber'e konuştu
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