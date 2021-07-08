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Bebek arabası nasıl kullanılmalı? Kemer neden önemli? Uzman isim ebeveynleri A Haber'de uyardı

A Haber
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Giriş: 08.07.2021 11:59
Bebek arabasını neredeyse her ebeveyn kullanıyor. Ancak bebeklerin arabada bağlanmaması ciddi kazalara yol açabilir. Peki kemer neden önemli? Konunun detaylarını A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Güvenlik Uzmanı Melih Himmetoğlu, A Haber'de ebeveynlere kritik uyarılarda bulundu. Himmetoğlu, "Çocuklar trafikteki en masum paydaşlar. Onların güvenliğinden ebeveynler ya da emanet edildikleri kişiler sorumlu. Oraya kemer bir güvenlik nedeniyle bir önlem olarak konmuş ki bunun bir sebebi var mutlaka takılması ve kullanılması lazım. Bu kazalar ucuz atlatılmış kazalar. Bir aracın altına da yuvarlanabilir o çocuk." dedi.
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