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Antalya'da kahreden kaza! Ölümünden 7 saat önce söylediği sözler yürek burktu
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da kahreden kaza! Ölümünden 7 saat önce söylediği sözler yürek burktu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere savrulan motosiklet ikiye bölündü. Kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ümit Telemen olay yerinde hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan 7 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, motosiklet kullanırken "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" dediği ortaya çıktı. Telemen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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