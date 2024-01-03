Bazı bağlar engel tanımaz! Engelli ayı ve ailesi 1 yıl sonra yeniden fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 yıl sonra tekrar fotokapanlara yakalan engelli ayı ve ailesinin görüntülerini paylaştı. Milli Parklar yaptığı paylaşımda, "Bazı bağlar engel tanımaz. Annelik de böyledir..." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN