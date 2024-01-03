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Bazı bağlar engel tanımaz! Engelli ayı ve ailesi 1 yıl sonra yeniden fotokapana yakalandı

İHA
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Giriş: 03.01.2024 23:03
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 yıl sonra tekrar fotokapanlara yakalan engelli ayı ve ailesinin görüntülerini paylaştı. Milli Parklar yaptığı paylaşımda, "Bazı bağlar engel tanımaz. Annelik de böyledir..." ifadelerini kullandı.
Bazı bağlar engel tanımaz! Engelli ayı ve ailesi... BAZI BAĞLAR ENGEL TANIMAZ! ENGELLİ AYI VE AİLESİ...

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Bazı bağlar engel tanımaz! Engelli ayı ve ailesi...
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