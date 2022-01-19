Bayrampaşa’da oyuncak silahla evi soyacaktı! Çocukların çığlığı engelledi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde tanınmamak için kar maskesi takan bir şahıs oyuncak silahla akrabasının evine girdiğinde evdeki çocukların çığlık atması ile olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, zanlıyı akbil bilgilerinden yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 14 Ocak saat 15.00 sularında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesinde'ki bir adreste gerçekleşti. İddialara göre, kar maskeli bir zanlı evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi. Ev sahibi. A.Ü.'nün kapıyı açması ile aniden içeri dalan şüpheli kadının başına tabanca dayadı.

"PARALARI VE ALTINLARI VER"

Üzerinde "Paraları ve altınları ver" yazan kağıdı gösterdi. Evdeki durumu gören çocuklar bir anda çığlık atmaya başlayınca şüpheli panikleyerek olay yerinden kaçtı.

AKBİL BİLGİLERİNDEN BULUNDU

İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler A.Ü.'nün ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını seyretti. Şüphelinin kaçarken metroya bindiği tespit edildi. Akbil bilgilerinden HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü. isimli şüpheli aynı zamanda evine girmeye çalıştığı A.Ü.'nün akrabası olduğu ortaya çıktı.

OYUNCAK TABANCA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekipler 18 Ocak tarihinde F.Ü. isimli şüpheliyi, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesinde bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Gerçekleştirilen aramalarda olayda kullanılan silahın oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Kar maskesi ve olay sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ü., "Nitelikli Yağma - Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçundan 19 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.