Bayraktar KIZILELMA’dan ilk atışta hedefler tam isabet

Giriş: 09.10.2025 08:43
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile gerçekleştirdiği ilk atış testini tam isabetle başarıyla tamamladı.
