Bayraktar KIZILELMA’dan ilk atışta hedefler tam isabet

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile gerçekleştirdiği ilk atış testini tam isabetle başarıyla tamamladı.

