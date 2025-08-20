20 Ağustos 2025, Çarşamba

Bayrak direğine saygısızlık tepkilere neden oldu

Giriş: 20.08.2025 21:47
Kapadokya’da yabancı uyruklu bir turistin Türk Bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uçhisar Kalesi’nin zirvesinde meydana geldi. Turistin davranışı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan tarafından sert bir dille kınandı. Çalışkan, “Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir” dedi. Kapadokya’da misafir edilen turistlerin her zaman misafirperverlikle ağırlandığını belirten Çalışkan, milli ve manevi değerlere yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden milletvekili, gerekli yasal işlemlerin yapılacağını söyledi. Çalışkan, “Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kamuoyunun tepkisini çeken olay, bölgedeki yetkililer tarafından da yakından takip ediliyor.
