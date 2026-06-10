LGS içi geri sayım! Nelere dikkat edilmeli?

LGS maratonunda geri sayım bitti, heyecan fırtınası tüm yurdu sardı! Hafta sonu gerçekleşecek olan dev sınav öncesi hem adaylar hem de veliler bekleyişe geçti. Sınav salonlarına girişten, sınav anındaki kritik dakikalara ve Bakanlığın yeni düzenlemelerine kadar tüm detaylar netleşti. Sınavın 'sıcak bölge' atmosferinde geçecek o kritik saatlerine dair Eğitimci Nazik Kösegil, A Haber ekranlarında adayların ve ailelerin uyması gereken altın kuralları tek tek deşifre etti.