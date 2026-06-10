İran medyası: Keşm Adası yakınında patlama oldu

Ortadoğu’da sular durulmuyor, bölge adeta bir barut fıçısına dönmüş durumda! ABD’ye ait Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı düğmeye bastı ve İran’a yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlattı. Sırık, Keşm Adası ve Bender Abbas’tan yükselen patlama sesleri, iki dev güç arasındaki 'sıcak temasın' fitilini ateşledi. İran’ın 21 noktaya misillemesiyle çatışmaların boyutu sınırları aşarken, Ürdün ve Bahreyn’de de dehşet anları yaşandı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, 'ateş hattından' en sıcak detayları ve bölgedeki 'tarihi tanıklığı' canlı yayında aktardı.