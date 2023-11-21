21 Kasım 2023, Salı
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Batan gemidekilerin anonsunu duyduk, onlar da yardım istiyordu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikiye bölündükten sonra karaya oturan Pallado gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu dalgıç gemici Ümit Hasanov, yaşadıklarını anlattı. Fırtına anında sosyal medyaya yardım istediği videoyu yükleyen Hasanov, Gemi karaya oturmadı, ikiye bölünüp sürüklenmeye başladı. Biz şanslı olduğumuz için ölmedik. Gemi çevrilmedi. Tersine dönseydi biz suda kalıp ölecektik. Ben köprü üstüne çıkarak SOS sinyali gönderdim. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e sinyal gönderdim ama hiç kimse bize yardım edemezdi. O gemiye yardım edilmesi mümkün değildi. Çok zor durumlarda kaldık. Ben o videoyu çektiğimde canlı kalmaya çalışıyordum. Yardım istemek içindi. Kaza geliyorum demez. Biz batan gemiyi de sadece kanalda anonsunu duyduk. Onlar da yardım istiyorlardı. Çok zor durumdaydılar. Bizim gemi ortadan kırılınca diğer taraf koptu gitti. Çok güçlü bir rüzgar vardı. Ben o sırada vardiyada, dümendeydim. Gemi ortadan kırıldı dedi.