Başkent’in tarihi sırrı: Osmanlı askerlerine şifa olan Otacı Köyü

Giriş: 19.11.2025 16:39
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve "şifa veren" anlamına gelen Otacı Köyü, adını tarihin en önemli savaşlarından birinden alıyor. Rivayete göre köy, Ankara Savaşı'nda yaralanan Osmanlı ordusundaki askerlerin şifa bulduğu yer olarak biliniyor. İşte Başkent'in bu saklı kalmış şifalı köyü.
