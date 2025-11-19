Başkent’in tarihi sırrı: Osmanlı askerlerine şifa olan Otacı Köyü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve "şifa veren" anlamına gelen Otacı Köyü, adını tarihin en önemli savaşlarından birinden alıyor. Rivayete göre köy, Ankara Savaşı'nda yaralanan Osmanlı ordusundaki askerlerin şifa bulduğu yer olarak biliniyor. İşte Başkent'in bu saklı kalmış şifalı köyü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN