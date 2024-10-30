30 Ekim 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Erdoğan, "Devlet Bey'in çağrısı tarihi fırsattır." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de tebrik eden Erdoğan, "CHP'nin Sayın Özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.