Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Erdoğan, "Devlet Bey'in çağrısı tarihi fırsattır." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de tebrik eden Erdoğan, "CHP'nin Sayın Özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.