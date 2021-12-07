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Başkan Erdoğan, 1. Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum'a video mesaj gönderdi

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Giriş: 07.12.2021 17:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNICEF ile Botsvana ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen "Birinci Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum"a video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, gençlerimiz ve çocuklarımıza daha müreffeh ve daha yeşil bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz" dedi. Erdoğan, "Genç nesillerin refahını sağlamak için sivil toplum, özel sektör ve kamu arasındaki iş birliğini en üst düzeye çıkarmalıyız" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, UNICEF ile Botsvana ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen "Birinci Yüksek Düzeyli Çocuklar ve Gençler İçin Küresel Forum"a video mesaj gönderdi.

Konuşmasına, UNICEF, Botsvana ve İsveç'e girişimlerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Başkan Erdoğan, UNICEF'in çocuklar için daha adil, sağlıklı ve güvenli hayat şartları sağlamaya yönelik çabalarını takdirle izlediklerini ve katkı sağladıklarını söyledi.

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