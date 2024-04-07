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Basın Ekspres yolunda kaza! Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 10:34
Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, 6 kişi yaralandı.
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