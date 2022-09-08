Başıboş köpek tehdidi büyüyor! Köpekler neden saldırganlaştı? Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız? Uzman isim anlattı: Taş atıyormuş gibi yapmak...

Son dakika haberi... Başıboş köpek sorunu her geçen gün giderek büyüyor. 2022’nin ilk 8 ayında 9 kişi hayatını kaybetti. Köpekler neden saldırganlaştı? Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız? Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köpek saldırılarına karşı korunmanın püf noktalarını anlattı.

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