Başıboş köpek tehdidi büyüyor! Köpekler neden saldırganlaştı? Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız? Uzman isim anlattı: Taş atıyormuş gibi yapmak...
Son dakika haberi... Başıboş köpek sorunu her geçen gün giderek büyüyor. 2022'nin ilk 8 ayında 9 kişi hayatını kaybetti. Köpekler neden saldırganlaştı? Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız? Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köpek saldırılarına karşı korunmanın püf noktalarını anlattı.
Sokaklara bırakılan başıboş köpek sorunu giderek büyüyor. Hemen hemen her gün başıboş köpeklerin saldırısına maruz kalanların haberleri geliyor.
İstatistiklere göre 2022'nin ilk sekiz ayında 9 kişi sokak köpeklerinin saldırısında veya sebep olduğu olaylarda hayatını kaybetti.
5 MART 2022 / ANTALYA - SERİK İLÇESİNDE BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERDEN KAÇARKEN KAMYONUN ALTINDA KALIP YARALANAN VE SAĞ BACAĞI DİZ ÜSTÜNDEN KESİLEN MAHRA 10 YAŞINDAKİ MELİN PINAR TEDAVİSİNİN 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ.
6 MART 2022 / ISPARTA - KALDIĞI YURDA DOĞRU YÜRÜDÜĞÜ SIRADA KARŞISINA ÇIKAN KÖPEKTEN KORKARAK YOLA ATLAYAN VE BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN 20 YAŞINDAKİ RABİA KALLI 6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.
20 MART 2022 / KONYA - ALTINEKİN İLÇESİNDE BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN KORKARAK FENALAŞTIĞI İDDİA EDİLEN 17 YAŞINDAKİ GÖNÜL KARAOĞLU, KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ.
09 MAYIS 2022 / GAZİANTEP - NURDAĞI İLÇESİNDE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN 72 YAŞINDAKİ MUSTAFA TOPAL, YOĞUN BAKIMDA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.
14 MAYIS 2022 / ADANA - CEYHAN İLÇESİNDE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN VE KAÇTIĞI SIRADA YERE DÜŞMESİ SONUCU BEYİN KANAMASI GEÇİREN 44 YAŞINDAKİ OKTAY TOKMAK HAYATINI KAYBETTİ.
22 NİSAN 2022 / ÇORUM - SUNGURLU İLÇESİNDE, ALPARSLAN TIRPANCI YÖNETİMİNDEKİ OTOMOBİL, İDDİAYA GÖRE KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA TAKLA ATTI. FECİ KAZADA YOL ORTASINA DEVRİLİP TERS DÖNEN ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ TIRPANCI İLE NİŞANLISI HİLAL GÖYLAN AĞIR YARALANDI. 20 YAŞINDAKİ HİLAL GÖYLAN, MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI.
14 HAZİRAN 2022 / AĞRI - PATNOS İLÇESİNDE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN 2 YAŞINDAKİ ALİ ASAF AKTEKİN İLE 5 YAŞINDAKİ ABLASI NEHİR AKTEKİN YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN ALİ ASAF, 15 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.
16 HAZİRAN / KIRŞEHİR - ERDEM MERGEN, ÖNÜNE ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRİNCE, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. KAZADA SÜRÜCÜ MERGEN'İN EŞİ BAHAR VE 5 YAŞINDAKİ OĞLU MUSTAFA CAN MERGEN HAYATINI KAYBETTİ.
5 MART 2022 / ANTALYA - SERİK İLÇESİNDE BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERDEN KAÇARKEN KAMYONUN ALTINDA KALIP YARALANAN VE SAĞ BACAĞI DİZ ÜSTÜNDEN KESİLEN MAHRA 10 YAŞINDAKİ MELİN PINAR TEDAVİSİNİN 23'ÜNCÜ GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ.
Köpekler kimi zaman çevresel etkiler, verilen eğitim hataları veya fiziksel ve ruhsal travmaları nedeniyle sinirli olabiliyor. Peki sokakta agresif bir köpekle karşılaşırsanız o sırada ne yapmanız gerekir?
Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu hayvanlar sokakta niye saldırıyor? Normalde canlılar insan hayvan bitki bunların hepsi birbirine normalde saldırmaz. Fakat büyük kentlerde yaşıyorsunuz bu hayvanların yaşlandıkça psikolojilerinin bozulması durumları veya aç kaldıkları zaman çok farklı reaksiyonlar gösterebiliyorlar.
Veya hayvan yaralıdır farklı bir sıkıntısı vardır. Böyle durumlarda hayvanların kendilerine yaklaşanlara karşı reaksiyon göstermesi olabiliyor.
Her insan hayvanları tanımaz tanımak zorunda da değil. Siz hayvanlara farklı bakarsınız ben farklı bakarım. Bir köpek havlayarak veya sevgi gösterisiyle havlayarak geldiği zaman buna herkes aynı tepkiyi vermiyor. Bunları bilmedikleri için korkarak kaçmaya başlıyorlar. Korkup kaçtıkları zaman İstanbul trafiğinde veya farklı yerlerinde kaza geçirmek suretiyle yaralanmalara sebep oluyor.
Anadolu şehirlerinde köpek saldırı vakaları yaşanıyor. Bu saldırı vakalarında da köpeklerin kendi davranışsal psikolojisinde bir yer sahiplenme durumları var. Bunlar grup halinde oldukları zaman o duygudan dolayı bu yer benimdir deyip o yer için mücadeleye girerler karşı taraftan gelene karşı hareket yaparlar. O sürü içerisinde 20 köpek varsa sadece 1 tanesi 20'nin 19'unda böyle bir reaksiyon görmezsiniz.
KÖPEK SALDIRIRSA NE YAPMALI?
Köpekler size doğru geliyorsa birincisi onlara ıslık çalarak gel yavrum diyerek onu sevdiğinizi gösterecek bir hareket göstermek lazım. Yanınızda küçük yemek vesaire bir şey varsa onu vermeye çalışmak lazım.
BUNU SAKIN YAPMAYIN
Ona karşı taş atar gibi ya da elinize sopa alıp bir şeyle vurur gibi yaptığınızda belki o da sizi bir tehdit olarak algılayıp size karşı saldırısına devam edecektir.
Ya olduğumuz yerde durmak lazım çığlık atmadan ya da ona yiyecek içecekle ilgili bir şey ikram eder gibi yapmak lazım.
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