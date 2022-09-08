Başıboş köpek tehdidi büyüyor! Köpekler neden saldırganlaştı? Köpek saldırılarına karşı ne yapmalıyız? Uzman isim anlattı: Taş atıyormuş gibi yapmak...

Anadolu şehirlerinde köpek saldırı vakaları yaşanıyor. Bu saldırı vakalarında da köpeklerin kendi davranışsal psikolojisinde bir yer sahiplenme durumları var. Bunlar grup halinde oldukları zaman o duygudan dolayı bu yer benimdir deyip o yer için mücadeleye girerler karşı taraftan gelene karşı hareket yaparlar. O sürü içerisinde 20 köpek varsa sadece 1 tanesi 20'nin 19'unda böyle bir reaksiyon görmezsiniz.