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Başakşehir’de facia! Eşini iş yerinde döve döve öldürüp kızını aradı

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Giriş: 23.11.2021 13:27
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde tekstil işçisi Mehmet Altıntaş, tartıştığı eşi Şahibe Altıntaş’ı işyerinde döve döve öldürdü. Sonrasında görüntüleri silip çocuğunu aradı ve annesinin kendisini kötü hissettiğini söyleyip işyerine çağırdı. Kayıplara karışan vahşi koca emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
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Eşini iş yerinde döve döve öldürüp kızını aradı
Eşini iş yerinde döve döve öldürüp kızını aradı
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