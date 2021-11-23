23 Kasım 2021, Salı
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Başakşehir’de facia! Eşini iş yerinde döve döve öldürüp kızını aradı
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde tekstil işçisi Mehmet Altıntaş, tartıştığı eşi Şahibe Altıntaş’ı işyerinde döve döve öldürdü. Sonrasında görüntüleri silip çocuğunu aradı ve annesinin kendisini kötü hissettiğini söyleyip işyerine çağırdı. Kayıplara karışan vahşi koca emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.