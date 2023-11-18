18 Kasım 2023, Cumartesi
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Bartın'daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının 3'üncü günü başladı. Faciada ocaktaki ilk müdahaleyi yapan maden işçisi Hasan Özkanca, "Eksi 350 kotundaki sol tarafta duman çok yoğundu, ama sağ tarafta çok duman yoktu, ben de oraya doğru gittim. Orada 4-5 arkadaşımız vardı, hepsinin nabzı vardı, onlara müdahale etmeye başladım. Hiçbirinde yanık yoktu, sadece yüzleri kapkaraydı. Hiçbiri maskelerini takamamıştı. Kıyafetlerinde bile bir sıkıntı yoktu" dedi.