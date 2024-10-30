30 Ekim 2024, Çarşamba
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Bandırma halinde "Mor Karnabahar" şaşkınlığı
Bandırma Meyve Sebze Hali’nde nadiren karşılaşılan bir olay yaşandı. Karacabey'den gelen bir sebze kamyonunda fark edilen mor karnabahar, hal çalışanları ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık yaşattı.