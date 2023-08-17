17 Ağustos 2023, Perşembe
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Balıklı Göl'ün gizemi çözülemiyor! Balıklı Göl'ün efsanesi ne?
Erzurum'da köy halkı tarafından kutsal sayılan ve kaynağı belli olmayan Balıklı Göl'deki balıkların tutulması yasaklı. Balıklar öldüğünde ise özel mezarlıklara defnediliyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan araştırmacı Şerif Atilla Soylu anlattı.