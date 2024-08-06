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Balıkesir’de kara incir hasadı sürüyor! Havran inciri dünya pazarında

Balıkesir’de kara incir hasadı sürüyor! Havran inciri dünya pazarında

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.08.2024 16:47
Balıkesir'in coğrafi tescilli kara incirinde hasat sürüyor. Havran inciri dünya pazarında yerini alıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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