Balıkesir'de deprem! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: "Herhangi bir olumsuzluk yok"

Balıkesir 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlk depremin korkusu geçmeden 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı da kaydedildi. A Haber canlı yayına katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi." açıklamasında bulundu.