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Balıkesir Kepsut’ta feci kaza! Midibüs devrildi

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Giriş: 29.08.2022 09:43
Son dakika haberi... Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 17 kişi yaralandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini söyledi. Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak." dedi. Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
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