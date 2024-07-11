11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Balıkçı teknesine Yunan saldırısı! Kızıl Elma’ya kasten çarparak zarar verdi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 16:10
Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanan Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. O anlar kameraya an be an yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balıkçı teknesine Yunan saldırısı!
Balıkçı teknesine Yunan saldırısı!
Nerelerde sağanak bekleniyor?
Nerelerde sağanak bekleniyor?
İşte yaban mersininden yapılan ürünler
İşte yaban mersininden yapılan ürünler
2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi
2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi
Uyuşturucu ticaretine jandarma’dan darbe
Uyuşturucu ticaretine jandarma'dan darbe
CHP’li belediyeden tepki çeken karar
CHP’li belediyeden tepki çeken karar
Niğde’de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı
Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı
Sağanak sonrası sel
Sağanak sonrası sel
Doğal kaynak tuzu hasadı nasıl yapılıyor?
Doğal kaynak tuzu hasadı nasıl yapılıyor?
Ev giren polisler gözlerine inanamadı
Ev giren polisler gözlerine inanamadı
Kasksız sürücü motosikletten düştü, kafasını kaldırıma çarptı
Kasksız sürücü motosikletten düştü, kafasını kaldırıma çarptı
Sıcaktan bunalanların serinleme mekanı
Sıcaktan bunalanların serinleme mekanı
Daha Fazla Video Göster