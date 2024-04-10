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Balıkçı Adem amcadan kadim dostu Yaren leyleğe bayram hediyesi! "İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri"

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Giriş: 10.04.2024 20:24
Bursa'da yaşayan 68 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz, dostlukları filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leyleği, balıkla besledi. Yılmaz, göle açılmadığı zamanlarda evinin bahçesine gelen Yaren için alana balıklar koydu ve "İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri
"İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri"
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